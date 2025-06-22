Названа причина переноса переговоров между Россией и США

Выбор места для проведения переговоров является причиной отсрочки встречи России и США. Такое заявление сделал помощник президента США Юрий Ушаков.

«Была договоренность... встретиться в одном месте. Это место им по определенным соображениям не подошло, и сейчас они будут предлагать другой вариант», - заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ушаков подчеркнул, что другие причины для переноса встречи ему неизвестны. Кроме того, он напомнил, что основной темой для обсуждений на переговорах - нормализация работы посольств обеих стран.

Ранее Ушаков заявил, что конкретных решений о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.