У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Курильских островов произошло землетрясение, магнитуда которого достигла отметки 5,8, пишет RT.

По сведениям ГУ МЧС России по Сахалинской области, подземные толчки зафиксировали на дне Тихого океана, это произошло в 10:08 по местному времени (02:08 по московскому времени).

«Землетрясение ощущалось до 3 баллов в трех населенных пунктах: в селах Крабозаводском, Малокурильском и в поселке городского типа Южно-Курильск», - уточнила пресс-служба сахалинского главка МЧС.

Сейсмособытие произошло в 103 километрах юго-западнее Крабозаводского на 54-километровой глубине.

При этом власти не объявляли тревогу цунами. Жертв и разрушений нет, по предварительным данным.

В этой части Тихого океана находится стык Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит, к ним примыкает небольшая Филиппинская плита. Из-за этого регион считается довольно сейсмоопасным, в котором часто фиксируют землетрясения.