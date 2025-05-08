Путин заявил, что будет рад приехать в КНР на юбилей победы над Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с радостью посетит Китайскую Народную Республику с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Об этом глава государства сообщил на открытии переговоров с китайским лидером в узком составе.

«Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны», - отметил российский лидер.

Он также уточнил, что делегация России и он лично примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет под китайским председательством.

Напомним, что в Кремле начались переговоры лидеров России и Китая. Председатель КНР прилетел в российскую столицу вчера около 18:00.