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Путин заявил, что будет рад приехать в КНР на юбилей победы над Японией

Путин уточнил, что накануне этого российская делегация и он сам примут участие в проводимом под китайским председательством саммите ШОС.
Игнат Далакян 2025-05-08 11:36:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с радостью посетит Китайскую Народную Республику с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Об этом глава государства сообщил на открытии переговоров с китайским лидером в узком составе.

«Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны», - отметил российский лидер.

Он также уточнил, что делегация России и он лично примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет под китайским председательством.

Напомним, что в Кремле начались переговоры лидеров России и Китая. Председатель КНР прилетел в российскую столицу вчера около 18:00.

#Китай #в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин
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