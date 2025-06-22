Экипаж Ка-52М ликвидировал боевиков в зоне спецоперации

Экипаж армейской авиации вертолета Ка-52М «Аллигатор» поразил пункт временной дислокации украинских боевиков, который находился в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен», - отметили в ведомстве.

После стрельбы экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. Вертолет успешно вернулся на площадку вылета.

Ранее в Минобороны России рассказали, как экипаж Су-34 разнес бомбами украинский пункт временной дислокации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.