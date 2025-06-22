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КСИР: Иран нанесет ответные удары, о которых США пожалеют

В КСИР заявили, что число американских баз на Ближнем Востоке - это их уязвимость.
Глеб Владовский 2025-06-22 13:23:30
© Фото: Mamoun Wazwaz XinHua Globallookpress

США следует ожидать ответного удара со стороны Ирана в ответ на атаки ядерных объектов. Такое заявление сделали в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодняшняя агрессия США дала исламской республике Иран законное право на самооборону к использованию вариантов, выходящих за рамки понимания и иллюзорных расчетов фронта агрессора. Обидчикам следует ожидать ответа, о котором они пожалеют», - говорится в заявлении.

В КСИР также подчеркнули, что огромное число военных баз США на Ближнем Востоке является их уязвимостью. Кроме того, ожидается продолжение нанесения ударов по израильской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что США ожидают в течение ближайших 48 часов ударов со стороны Ирана в ответ на атаки ядерных объектов исламской республики.

#в стране и мире #сша #Иран #ксир #Ответный удар
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