КСИР: Иран нанесет ответные удары, о которых США пожалеют

США следует ожидать ответного удара со стороны Ирана в ответ на атаки ядерных объектов. Такое заявление сделали в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодняшняя агрессия США дала исламской республике Иран законное право на самооборону к использованию вариантов, выходящих за рамки понимания и иллюзорных расчетов фронта агрессора. Обидчикам следует ожидать ответа, о котором они пожалеют», - говорится в заявлении.

В КСИР также подчеркнули, что огромное число военных баз США на Ближнем Востоке является их уязвимостью. Кроме того, ожидается продолжение нанесения ударов по израильской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что США ожидают в течение ближайших 48 часов ударов со стороны Ирана в ответ на атаки ядерных объектов исламской республики.