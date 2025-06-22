Эксперт РАН допустила раскол внутри Ирана из-за ударов США

Удары США по Ирану могут привести к тому, что в исламской республике может усилиться внутриполитическая борьба. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова.

«Очень многое зависит от того, какой будет ответ. И мы видим, что в самом Иране идет внутриполитическая борьба. Это борьба между сторонниками традиционной жесткой линии, настаивающими на борьбе до победного конца и сторонниками мягкой линии, склонными к достижению договоренностей в той или иной форме с США и западными странами», - пояснила эксперт.

Собеседница телеканала отметила, что определить, насколько будет сильно единство иранцев в противостоянии Ирану и Соединенным штатам сложно.

Говоря про удары США, Федорова назвала их с одной стороны ожидаемыми, с другой - непредсказуемыми.

«Трамп сказал, что он хочет подумать две недели. И поэтому его слова были просто прикрытием для осуществления удара по ядерным объектам Ирана. Поэтому дальнейшие действия Соединенных Штатов очень трудно определить», - сказала она.

Напомним, 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил об атаке по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с этими атаками.