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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент также принес цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
Глеб Владовский 2025-06-22 12:26:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Церемония прошла в Александровском саду, в ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил Министр обороны Андрей Белоусов», - говорится в заявлении.

Российский лидер также принес цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Ранее сообщалось, что у стен Главного храма ВС РФ прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби - 22 июня. Участники зажгли 1 418 свечей - именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Ровно 84 года назад, 22 июня 1941 года, началось вторжение нацистской Германии на территорию СССР.

#ВОВ #день памяти и скорби #Владимир Путин #возложение цветов #Мемориал Могила Неизвестного солдата
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