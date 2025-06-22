Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Церемония прошла в Александровском саду, в ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил Министр обороны Андрей Белоусов», - говорится в заявлении.

Российский лидер также принес цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Ранее сообщалось, что у стен Главного храма ВС РФ прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби - 22 июня. Участники зажгли 1 418 свечей - именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Ровно 84 года назад, 22 июня 1941 года, началось вторжение нацистской Германии на территорию СССР.