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ВС РФ освободили Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР

Населенный пункт Петровское в Харьковской области взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад», а Перебудова - военнослужащие подразделений группировки войск «Восток».
2025-06-22 12:17:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также отмечается, что российские войска поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах гороховатки, Новой Кругляковки, Песчаного, Купянса Харьковской области, а также Кировска ДНР. При этом потери противника составили до 210-ти военнослужащих, бронетранспортер М113, шесть пикапов, четыре станции РЭБ и три склада боеприпасов.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики», - отмечено в заявлении.

Противник на этом направлении потерял до 195-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Это удалось сделать в результате успешных действий группировки войск «Восток».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны России #ДНР #освобождение #Харьковская область #петровское #Перебудова
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