Российская армия освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также отмечается, что российские войска поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах гороховатки, Новой Кругляковки, Песчаного, Купянса Харьковской области, а также Кировска ДНР. При этом потери противника составили до 210-ти военнослужащих, бронетранспортер М113, шесть пикапов, четыре станции РЭБ и три склада боеприпасов.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики», - отмечено в заявлении.

Противник на этом направлении потерял до 195-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Это удалось сделать в результате успешных действий группировки войск «Восток».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.