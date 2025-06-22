Гросси анонсировал срочное заседание МАГАТЭ в связи с чрезвычайной ситуацией в Иране

Срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет 23 июня. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.
«В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ», - написал он в соцсетях.
В МАГАТЭ также заявили, что следов увеличения радиации за пределами ядерных объектов, пострадавших от ударов США, не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с американскими атаками на ядерные объекты.
Напомним, 22 июня США нанесли удары по Фордо, Натанз и Исфахан. Как отмечает WSJ, это была разовая акция.
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