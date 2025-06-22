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Гросси анонсировал срочное заседание МАГАТЭ в связи с чрезвычайной ситуацией в Иране

Специалисты агентства не обнаружили следов превышения уровня радиации на ядерных объектах Ирана, пострадавших от атак США.
Глеб Владовский 2025-06-22 10:50:58
© Фото: Albert Otti dpa Globallookpress

Срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет 23 июня. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

«В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ», - написал он в соцсетях.

В МАГАТЭ также заявили, что следов увеличения радиации за пределами ядерных объектов, пострадавших от ударов США, не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с американскими атаками на ядерные объекты.

Напомним, 22 июня США нанесли удары по Фордо, Натанз и Исфахан. Как отмечает WSJ, это была разовая акция.

#Иран #МАГАТЭ #рафаэль гросси #заседание МАГАТЭ
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