Гросси анонсировал срочное заседание МАГАТЭ в связи с чрезвычайной ситуацией в Иране

Срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет 23 июня. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

«В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ», - написал он в соцсетях.

В МАГАТЭ также заявили, что следов увеличения радиации за пределами ядерных объектов, пострадавших от ударов США, не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с американскими атаками на ядерные объекты.

Напомним, 22 июня США нанесли удары по Фордо, Натанз и Исфахан. Как отмечает WSJ, это была разовая акция.