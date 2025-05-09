В приднестровской Рыбнице зажгли свечи памяти. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Молдова».

Местные жители собрались возле Вечного огня и подносили к нему маленькие лампады со свечами.

Среди присутствовавших были люди абсолютно разных возрастов.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, что акция «Бессмертный полк» может приобрести массовый характер из-за запрета властей атрибутики Дня Победы.

В свою очередь, на главной площади Кишинева вместо Дня победы будут праздновать день Европы. В Гагаузии уже отказались выполнять это требование властей.

Ранее космонавты с МКС поздравили россиян с 80-й годовщиной Великой Победы.