Свечи памяти зажгли на Мемориале памяти в приднестровской Рыбнице

Мероприятие собрало сотни жителей.
Константин Денисов 2025-05-09 00:46:37
© Фото: Максим Блинов РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В приднестровской Рыбнице зажгли свечи памяти. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Молдова».

Местные жители собрались возле Вечного огня и подносили к нему маленькие лампады со свечами.

Среди присутствовавших были люди абсолютно разных возрастов.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, что акция «Бессмертный полк» может приобрести массовый характер из-за запрета властей атрибутики Дня Победы.

В свою очередь, на главной площади Кишинева вместо Дня победы будут праздновать день Европы. В Гагаузии уже отказались выполнять это требование властей.

Ранее космонавты с МКС поздравили россиян с 80-й годовщиной Великой Победы.

#день победы #Молдавия #Приднестровье #80 лет победы
