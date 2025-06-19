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Экс-президент Армении назвал национальным позором арест Карапетяна

Самвела Карапетяна арестовали в Ереване вчера, обвинив в призывах к свержению власти.
Анастасия Бобылева 2025-06-19 23:35:35
© Фото: РИА Новости

Бывший президент Армении Роберт Кочарян прокомментировал арест российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна. По мнению экс-лидера страны, это «национальный позор».

«То, что произошло с Самвелом Карапетяном, стало очередным постыдным актом карманной судебной системы. Это национальный позор», - сообщил он в соцсетях.

Ранее миллиардера Карапетяна арестовали на два месяца. Его обвиняют в призывах к свержению к власти в стране. Адвокат считает решение об аресте полностью незаконным, а сам Карапетян считает, что власти начали действовать против него, потому что были недовольны его позицией по поводу Армянской апостольской церкви (ААЦ).

#в стране и мире #Армения #арест #суд #роберт кочарян #Самвел Карапетян
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