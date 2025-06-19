Экс-президент Армении назвал национальным позором арест Карапетяна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян прокомментировал арест российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна. По мнению экс-лидера страны, это «национальный позор».

«То, что произошло с Самвелом Карапетяном, стало очередным постыдным актом карманной судебной системы. Это национальный позор», - сообщил он в соцсетях.

Ранее миллиардера Карапетяна арестовали на два месяца. Его обвиняют в призывах к свержению к власти в стране. Адвокат считает решение об аресте полностью незаконным, а сам Карапетян считает, что власти начали действовать против него, потому что были недовольны его позицией по поводу Армянской апостольской церкви (ААЦ).