ВС РФ уничтожили гранатомет и пикап ВСУ в окрестностях Константиновки

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожили пикап украинских боевиков, а также станковый противотанковый гранатомет (СПГ-9), которые обнаружили около населенного пункта Константиновка.

В ликвидации транспортного средства и вооружения противника участвовали операторы FPV-дронов. Воздушная разведка заметила замаскированный автомобиль, который обнесли защитной сеткой от беспилотников. Гранатомет бойцы заметили на одной из огневых точек украинских националистов.

После этого было принято решение ударить по объектам ударными FPV-дронами, управляемыми по оптоволокну. Кадры поражения объектов показало Минобороны России.

Ранее сообщалось о ликвидации американского бронеавтомобиля HMMWV производства США и пикапа, которые находились в одной из лесополос в районе Константиновки. Бронеавтомобиль обнаружила воздушная разведка 1008-го мотострелкового полка. Пикап противник бросил после подрыва на мине, но операторы FPV-дронов уничтожили технику ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.