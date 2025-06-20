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Аракчи: Иран не будет вести переговоры, пока не прекратятся атаки Израиля

В случае прекращения огня исламская республика будет готова к диалогу.
Константин Денисов 2025-06-20 22:56:02
© Фото: Iranian Foreign Ministry, Keystone Press Agency, Global Look Press

Тегеран не будет вести переговоры ни с одной из сторон до тех пор, пока Израиль не прекратит свои удары. Об этом заявил журналистам глава МИД Ирана Аббас Арагчи по итогам встречи в Женеве.

«Мы поддерживаем продолжение консультаций с "евротройкой" и другими странами Европейского союза, а также готовы провести еще одну встречу в ближайшем будущем», -приводит его слова агентство IRNA.

При этом Арагчи заметил, что, пока ведутся обстрелы, Иран будет отстаивать свое право на самооборону.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что Иран не вел разработок ядерного оружия на момент начала атак Израиля.

13 июня израильской бомбардировке подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Во время атаки погиб начальник Генштаба Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3», атакуя объекты Израиля.

#в стране и мире #Европа #Израиль #Иран
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