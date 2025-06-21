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В Польше из-за угроз сняли флаг Украины с фасада театра в Кракове

Директор театра сообщил, что принял решение о снятии флага со «стыдом».
Дарина Криц 2025-06-21 04:58:54
© Фото: Mateusz SlodkowskiKeystone Press Agency Global Look Press

В польском Кракове сняли флаг Украины со здания местного театра имени Юлиуша Словацкого. Об этом сообщил сам директор заведения Кшиштоф Глуховский.

В социальной сети он рассказал, что сделал это из-за поступающих угроз. Было решено убрать государственный символ Украины внутрь здания и повесить рядом с польским. Глуховский добавил, что такой поступок он совершил с болью и стыдом, но безопасность персонала театра и имущества оказалась важнее политики.

Кроме этого, он заверил, что театр Словацкого продолжит оказывать поддержку Украине, но не уточняется, каким образом. Украинский флаг разместили там после начала специальной военной операции в 2022 году, все эти годы он развевался на фасаде здания. Но в мае в другом польском городе - Бяла-Подляска - помощник евродепутата Гжегожа Брауна при людях сорвал такой же флаг со здания мэрии.

Эти случаи произошли в то время, как в польском обществе растет напряженность и недовольство. Например, социальной помощью беженцам из Украины.

Так, в конце мая сообщалось, что премьер-министр Дональд Туск намерен навести порядок в этом вопросе. В частности, власти хотели бы пресечь махинации с получением социальных выплат.

#в стране и мире #Украина #Польша #театр #угрозы #краков #Флаг Украины
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