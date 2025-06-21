МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYP: Байдена заметили за работой над тайным проектом в Вашингтоне

Не исключается, что экс-президент США может работать над своей книгой и над открытием библиотеки и фонда в свою честь.
Дарина Криц 2025-06-21 02:27:05
© Фото: IMAGOCNP Media Punch www.imago-images.de Global Look Press

Бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена заметили за работой над таинственным проектом, для чего он приезжает в американскую столицу и работает в выделенном ему офисе.

При этом 82-летний политик проживает в штате Делавэр, а в округ Колумбия, где располагается Вашингтон, Байден добирается на поезде, сообщает издание New York Post.

В то же время бывшие помощники 46-го президента не знают, чем занимается в столичном офисе их бывший начальник, отмечая, что в этом есть некая интрига.

«Есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе. "Это действительно загадка", - сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия», - цитирует американских журналистов aif.ru.

Также сообщается, что все еще работающие на Байдена сотрудники избегают ответа на этот вопрос. Сотрудники СМИ не исключают, что этой таинственной работой может быть написание книги или открытие одноименного «библиотеки и фонда».

Напомним, в мае этого года у ушедшего из власти политика диагностировали агрессивную форму рака простаты, которая уже затронула его кости. Предполагается, что это заболевание Байдена чувствительно к гормонам, что позволяет его эффективно лечить.

#в стране и мире #Джо Байден #Вашингтон #работа #Тайный проект
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 