NYP: Байдена заметили за работой над тайным проектом в Вашингтоне

Бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена заметили за работой над таинственным проектом, для чего он приезжает в американскую столицу и работает в выделенном ему офисе.

При этом 82-летний политик проживает в штате Делавэр, а в округ Колумбия, где располагается Вашингтон, Байден добирается на поезде, сообщает издание New York Post.

В то же время бывшие помощники 46-го президента не знают, чем занимается в столичном офисе их бывший начальник, отмечая, что в этом есть некая интрига.

«Есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе. "Это действительно загадка", - сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия», - цитирует американских журналистов aif.ru.

Также сообщается, что все еще работающие на Байдена сотрудники избегают ответа на этот вопрос. Сотрудники СМИ не исключают, что этой таинственной работой может быть написание книги или открытие одноименного «библиотеки и фонда».

Напомним, в мае этого года у ушедшего из власти политика диагностировали агрессивную форму рака простаты, которая уже затронула его кости. Предполагается, что это заболевание Байдена чувствительно к гормонам, что позволяет его эффективно лечить.