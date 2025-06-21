Пакистан предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана предложило выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за помощь в решении конфликта с Индией. Сообщение опубликовано на официальной странице пакистанских властей в соцсети Х.

«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», - говорится в публикации.

Согласно тексту сообщения, американский президент проявил дальновидность и «выдающуюся государственную мудрость», контактируя одновременно с Исламабадом и с Нью-Дели. Его действия помогли достигнуть деэскалации конфликта, отмечается в публикации. Помимо этого, власти Пакистана подчеркнули, что ценят стремление Трампа помочь с решением вопроса о принадлежности Кашмира.

Ранее сам Дональд Трамп напомнил о своей роли в достижении договоренностей между Индией и Пакистаном. Стороны объявили режим прекращения огня 10 мая 2025 года, и президент США прокомментировал это событие в соцсети.