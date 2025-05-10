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Индия и Пакистан объявили режим прекращения огня

Дональд Трамп напомнил, что достигнуть договоренности удалось при посредничестве США.
Анастасия Бобылева 2025-05-10 16:08:25
© Фото: Faisal Bashir Keystone Press Agency Global Look Press

Индия и Пакистан объявили режим прекращения огня в субботу 10 мая с 17:00 по местному времени. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Индии.

Информацию о том, что стороны достигли соглашения, подтвердил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Президент США Дональд Трамп напомнил, что договоренность была достигнута после ночи переговоров, в которых участвовал и Вашингтон.

«После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня», - написал он в соцсети.

Госсекретарь США Марко Рубио также прокомментировал достигнутое соглашение. По его словам, Индия и Пакистан готовы обсудить широкий круг вопросов на нейтральной территории.

Активная фаза конфликта между Индией и Пакистаном началась 22 апреля, когда двое террористов расстреляли толпу туристов в Индии. Власти страны обвинили в случившемся Пакистан и начали боевые действия, на которые Исламабад ответил не менее решительно и вскоре объявил о начале крупномасштабной военной операции.

#Индия #Пакистан #сша #режим прекращения огня
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