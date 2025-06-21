Российские силовые структуры получили доступ к паролям основного почтового ящика нового командующего группировкой ВСУ на Сумском направлении Олега Апостола. Его почта зарегистрирована на российском сервисе.

"Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, <…> раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него Безушко", - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Также сообщается, что военные медики и волонтеры ВСУ на Сумском направлении жалуются в соцсетях на дефицит налбуфина, сильнодействующего обезболивающего, которое продается только по рецепту, что затрудняет его закупку для штурмовых подразделений.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2025 заявил, что у России нет задачи освобождать город Сумы, но такая возможность не исключается.