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В России узнали пароли командующего группировкой ВСУ на Сумском направлении

На форумах он использовал ник Бэтмен Айнани.
Дима Иванов 2025-06-21 22:07:04
© Фото: IMAGO, Andrew Brookes, Globallookpress

Российские силовые структуры получили доступ к паролям основного почтового ящика нового командующего группировкой ВСУ на Сумском направлении Олега Апостола. Его почта зарегистрирована на российском сервисе.

"Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, <…> раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него Безушко", - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Также сообщается, что военные медики и волонтеры ВСУ на Сумском направлении жалуются в соцсетях на дефицит налбуфина, сильнодействующего обезболивающего, которое продается только по рецепту, что затрудняет его закупку для штурмовых подразделений.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2025 заявил, что у России нет задачи освобождать город Сумы, но такая возможность не исключается.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Хакеры #Сумское направление
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