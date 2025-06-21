CNN: Иран объяснил сокращение ударов по Израилю сменой тактики

В Иране объяснили, почему вооруженные силы исламской республики сократили количество ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников страны.

«Иран изменил подход, перейдя от количества к качеству. Израилю не стоит радоваться. Мы используем современные ракеты, способные поражать заранее выбранные цели», - рассказал источник телеканалу.

Одной из версий уменьшения ударов Ирана по Израилю в СМИ называлась нехватка оружия у Тегерана.

Ранее в Иране пригрозили ответить США, если Вашингтон решиться атаковать ядерные объекты страны вместе с Израилем.

В свою очередь, в Белом доме сообщали, что США и Иран могут заключить сделку, которая подразумевает отказ от обогащения урана и возможности создания ядерного оружия.