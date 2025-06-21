Саммит НАТО в Гааге пройдет без заседания Совета по Украине. Об этом сообщает издание Politico.

«Чиновники НАТО решили сократить повестку саммита в Гааге после того, как Трамп внезапно покинул саммит G7», - говорится в публикации.

Таким образом, сокращенный формат будет включать в себя только приветственный ужин и одно заседание вместо привычных двух или трех.

В связи с этим, теперь неясно, посетит ли мероприятие глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на то, что Киев получил приглашение.

Напомним, что саммит НАТО в Нидерландах состоится 21-22 июня.

Ранее США попросили не акцентироваться на Украине в итогом коммюнике саммита НАТО.