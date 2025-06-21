Молдавия отменила ЧЕ по кикбоксингу, чтобы не пускать российских спортсменов

Чемпионат Европы по кикбоксингу, запланированный на 23–28 июня в Кишиневе, был отменен после отказа допустить к участию сборную России, сообщил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов.

Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) ранее уведомила ФКР, что российские спортсмены не смогут участвовать в турнире из-за позиции властей Молдавии. В пятницу министерство образования и исследований Молдавии заявило, что не давало разрешения на проведение чемпионата, а сам турнир противоречит «общественным интересам и демократическим принципам». Ведомство также осудило решение WKF допустить россиян и белорусов к соревнованиям с государственной символикой, несмотря на международные санкции.

«Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних спортсменов. Будем проводить турнир совместно с WKF, сейчас подбираем площадку для проведения его в 2026 году», - заявил РИА Новости Филатов.

В апреле 2025 года WKF разрешила российским спортсменам участвовать в своих турнирах под государственным флагом.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в 31 дисциплине.