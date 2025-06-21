«Прожила чудесную жизнь»: народная артистка Валентина Теличкина об умершей Талызиной

Сыгравшая невесту Орешникова в «Зигзаге удачи» народная артистка РФ Валентина Теличкина в разговоре со «Звездой»рассказала, что ушедшая из жизни актриса Валентина Талызина прожила насыщенную чудесную жизнь.

«К сожалению, жизнь не бесконечна, она прожила её очень достойно с уймой хороших дел для всех людей, она чудесная актриса. Великолепно всегда выглядела и на сцене, и в фильмах», подчеркнула Теличкина.

Талызина была труженицей, она ездила по фестивалям и веселила зрителей, вспоминает Теличкина, никогда не отказывалась о встреч с ними.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет. Она известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и другим кинолентам.