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«Прожила чудесную жизнь»: народная артистка Валентина Теличкина об умершей Талызиной

Теличкина: Талызина была труженицей и сделала много хороших дел.
Дима Иванов 2025-06-21 16:45:55
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Сыгравшая невесту Орешникова в «Зигзаге удачи» народная артистка РФ Валентина Теличкина в разговоре со «Звездой»рассказала, что ушедшая из жизни актриса Валентина Талызина прожила насыщенную чудесную жизнь.

«К сожалению, жизнь не бесконечна, она прожила её очень достойно с уймой хороших дел для всех людей, она чудесная актриса. Великолепно всегда выглядела и на сцене, и в фильмах», подчеркнула Теличкина.

Талызина была труженицей, она ездила по фестивалям и веселила зрителей, вспоминает Теличкина, никогда не отказывалась о встреч с ними.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет. Она известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и другим кинолентам.

#Кино #актриса #наш эксклюзив #советское кино #Талызина
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