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США разместили пять ракетных эсминцев в Средиземном море

Корабли оснащены противоракетным оружием.
Константин Денисов 2025-06-21 15:03:51
© Фото: wikipedia.org U.S. Navy, Global Look Press

США разместили пять ракетных эсминцев, оснащенных противоракетным оружием, в Средиземном море. Об этом сообщает USNI News.

«США разместили пять ракетных эсминцев, оснащенных противоракетным оружием, в Средиземном море», - говорится в сообщении.

К трем ранее находившимся в акватории кораблям - USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans присоединились USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, которые вышли из портов Испании.

Все пять эсминцев оснащены необходимым вооружением, способным перехватывать баллистические ракеты.

Еще два корабля сейчас находятся в Красном море, а ранее американские СМИ сообщали о том, что ударная группа с авианосцем в составе выдвинулась из США в Европу.

В мае сообщалось о том, что ВМС США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования.

#в стране и мире #флот #сша #баллистическая ракета #эсминцы вмс сша
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