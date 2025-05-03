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ВМС США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

Изделие запустили методом холодного старта (также известен как минометный старт).
Владимир Рубанов 2025-05-03 03:43:19
© Фото: defense.gov

Военно-морские силы США провели успешное летное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования я неядерном исполнении. Об этом говорится в заявлении Пентагона. Ракету запустили с мыса Канаверал во Флориде. 

Испытание провели методом холодного старта (также известен как минометный старт), который предполагается использовать в гиперзвуковых платформах морского базирования ВМС. Он позволяет выбросить ракету из шахты и достичь безопасного расстояния над кораблем до зажигания первой ступени.

Это испытание стало очередным в программе ВМС по разработке ракеты All Up Round (AUR), которая ведется в партнерстве с Управлением армейских оперативных возможностей и критических технологий. В 2024 году США успешно провели два комплексных летных испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты этой системы.

Информация, полученная в ходе этого пуска, будет использована для дальнейшей разработки и производства AUR и первого испытания на надводной корабельной платформе.

В декабре Пентагон сообщил о позитивных результатах тестирования двух систем - LRHW (гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (высокоточная ракета).

#испытания #ракетные системы #сша #Пентагон #ВМС США #гиперзвуковое оружие
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