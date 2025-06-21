Трамп призвал следить за языком желающих продолжения конфликта на Украине

Президент США обратился к тем, кто желает продолжения боевых действий на Украине и активно к этому призывает. Дональд Трамп посоветовал таким людям следить за языком, поскольку неверно сказанное слово может привести к проблемам.

По просьбе журналистов он прокомментировал заявления сенатора Линдси Грэма*, внесенного в России в список террористов и экстремистов, и экс-госсекретаря Майка Помпео. Они практически призывали киевские власти настраиваться на продолжение боевых действий.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», - призвал Трамп, находясь в штате Нью-Джерси.

Прежде он отреагировал на просьбу оценить ход переговоров между Москвой и Киевом. По мнению Трампа, прогресс есть, но небольшой.

* Линдси Грэм - физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.