Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Американский президент Дональд Трамп считает, что в украинском конфликте наметился прогресс. При этом он считает его совсем небольшим. Своим мнением он поделился с журналистами.

«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», - заявил глава американского государства.

Накануне стала известна тема третьего раунда российско-украинских переговоров. В Кремле заявили, что планируется продолжить обсуждение гуманитарных обменов, обмен военнопленными и передачу тел погибших.

Первые два раунда, напомним, состоялись в Стамбуле 16 мая и 2 июня. По итогам первого раунда состоялся обмен военнопленными по формуле «1 000 на 1 000», а после второго Россия передала Украине более шести тысяч тел военнослужащих ВСУ, а также вернула домой пленных бойцов ВС РФ.