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Суд арестовал владельца московского ФК «Торпедо» Соболева

Владелец ФК обвиняется в оказании противоправного влияния на результат.
Глеб Владовский 2025-06-21 13:34:08
© Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы поместил под стражу владельца московского футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Леонида Соболева, а также директора ФК Валерия Скородумова. Информация опубликована на карточке дела.

Уточняется, что ходатайство удовлетворено. Владелец ФК и другие фигуранты дела не признали свою вину в подкупе арбитра.

Соболева и директора «Торпедо» задержали по подозрению в предложении взятки арбитру в размере 1 млн. рублей, чтобы тот обеспечил победу команде. Предполагается, что фигуранты дела старались повлиять как минимум на три игры, где был назначен один и тот же судья.

#в стране и мире #арест #суд #Торпедо #подкуп
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