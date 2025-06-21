Суд арестовал владельца московского ФК «Торпедо» Соболева

Мещанский суд Москвы поместил под стражу владельца московского футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Леонида Соболева, а также директора ФК Валерия Скородумова. Информация опубликована на карточке дела.

Уточняется, что ходатайство удовлетворено. Владелец ФК и другие фигуранты дела не признали свою вину в подкупе арбитра.

Соболева и директора «Торпедо» задержали по подозрению в предложении взятки арбитру в размере 1 млн. рублей, чтобы тот обеспечил победу команде. Предполагается, что фигуранты дела старались повлиять как минимум на три игры, где был назначен один и тот же судья.