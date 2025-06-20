В МВД рассказали подробности уголовного дела против владельца «Торпедо»

Задержанные владелец московского «Торпедо» Леонид Соболев и директор футбольного клуба Валерий Скородумов обвиняются в подкупе судей как минимум в трех матчах Первой лиги. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды "Торпедо Москва" денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий», - рассказала Волк.

Главной целью было обеспечение команде нужного результата путем назначения пенальти в ворота соперников или удаления игроков в их составе.

Напомним, Соболев и Скородумов были задержаны во время совместной работы сотрудников МВД и ФСБ России. В их офисах проведены обыски. Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».