Рассекречены документы об издевательствах нацистов над пленными красноармейцами

ФСБ России рассекретила документы, в которых описаны зверства немецко-фашистских захватчиков по отношению к пленным в годы Великой Отечественной войны. Обнародование архивных документов приурочено к Дню памяти и скорби (22 июня).

В бумагах приводится свидетельство красноармейца, сбежавшего из лагеря военнопленных в городе Александрия. Он рассказал, как немецкий военный застрелил старшего лейтенанта и красноармейца еврейского происхождения, когда те отказались раскрывать данные о частях Красной Армии. Старший лейтенант заявил: «Большевики Родиной не торгуют, сведений от меня не добьетесь», - и с ним расправились очень жестоко.

«Перед тем, как застрелить, над этим старшим лейтенантом были учинены жуткие издевательства: был отрезан нос, выколоты глаза, вырезаны на спине знаки. Командир все эти пытки перенес, не проронив ни слова», - вспоминает военнослужащий.

Согласно документам, пленным советским бойцам подолгу не давали ни еды, ни воды, многие умирали от истощения. Когда местные жители пытались передать еду, их били.

«Женщин, которые пытаются пленным дать кусок хлеба или молока, конвойные бьют плетьми», - говорится в тексте документа.

В селе Семеновка, где содержались около 7 000 военнопленных, от голода ежедневно умирали до 70 человек. Жили же они под открытым небом, и даже в дожди их не уводили в укрытия.

Ранее были обнародованы документы о зверствах фашистских карателей в Донбассе. В них приводятся показания Динкеля, который рассказал, как выгонял из домов цыган в одном из сел и как добивал раненых.