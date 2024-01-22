Валентина Талызина рассказала о своем самочувствии после госпитализации

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина подтвердила «Звезде», что попала в больницу. Знаменитая актриса, по ее словам, находится в нормальном состоянии, чувствует себя хорошо.

«Госпитализировали, у меня болезнь называется бронхиолит», - рассказала она.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что Талызину забрала из дома скорая помощь накануне дня рождения, после того как у нее серьезно ухудшилось самочувствие. Сегодня актрисе исполнилось 89 лет. Сообщалось, что у звезды советского и российского кино диагностировали бронхопневмонию.

Бронхиолит - это острое или заболевание воспалительного характера, которое затрагивает нижние отделы дыхательной системы. При этом может наблюдаться частичная или полная непроходимость мелких бронхов и бронхиол.