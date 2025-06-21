Большая часть украинцев заинтересована в сохранении дружбы с Россией. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть», - приводит его слова телеканал.

Российский лидер также выразил надежду, что украинские власти будут действовать, руководствуясь исключительно интересами страны. Кроме того, в руководстве государства должны отсутствовать нацистские элементы.

Ранее Путин призвал Украину признать результаты референдумов в новых регионах России. Он добавил, что неспособность признать случившееся как факт чревато, в противном случае, возобновлением вооруженного конфликта.