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Путин заявил, что большинство украинцев хотят дружить с Россией

Российский лидер напомнил, что в 2022 году стороны были на грани подписания соглашения.
Глеб Владовский 2025-06-21 11:34:30
© Фото: Вячеслав Прокофьев РИА Новости

Большая часть украинцев заинтересована в сохранении дружбы с Россией. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть», - приводит его слова телеканал.

Российский лидер также выразил надежду, что украинские власти будут действовать, руководствуясь исключительно интересами страны. Кроме того, в руководстве государства должны отсутствовать нацистские элементы.

Ранее Путин призвал Украину признать результаты референдумов в новых регионах России. Он добавил, что неспособность признать случившееся как факт чревато, в противном случае, возобновлением вооруженного конфликта.

#Россия #в стране и мире #Украина #Владимир Путин #Украинцы #дружба с россией
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