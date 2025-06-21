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Мединский объяснил, как российский боец якобы оказался среди переданные Украине тел

Помощника президента РФ подчеркнул, что Москва соблюдает договоренности по передаче тел погибших бойцов.
Глеб Владовский 2025-06-21 11:02:04
© Фото: Гавриил Григоров РИА Новости

Существует вероятность того, что украинцы могли подобрать тело погибшего бойца ВС РФ и выдать за якобы переданного Москвой. Такое предположение сделал помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинцы обнаружили среди переданных Россией тел якобы погибшего бойца ВС РФ с военным билетом советского образца.

«Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя... Даже "документ" нашли. Хотя военный билет старого образца. Таких сегодня почти не осталось», - сказал он.

Помощник российского лидера подчеркнул, что Москва выполняет договоренности по передаче тел погибших: Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, в то время как России вернули 78 погибших бойцов ВС РФ.

Ранее Мединский попросил украинские власти «утихомирить» пропагандистов, утверждающих, что среди переданных Россией Киеву тел боевиков ВСУ есть россияне. Он отметил, что похожая практика была использована Геббельсом.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #фейк #владимир мединский #тела погибших
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