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Мединский сравнил заявления Киева об обмене телами с пропагандой Геббельса

На Украине утверждали, что среди переданных тел боевиков ВСУ есть россияне.
Константин Денисов 2025-06-20 22:24:34
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Помощник президента России Владимир Мединский попросил украинские власти «утихомирить» пропагандистов, утверждающих, что среди переданных Россией Киеву тел боевиков ВСУ есть россияне. Об этом он рассказал RT.

«Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными», - сообщил Мединский.

Ранее Мединский подчеркнул, что Россия полностью выполнила достигнутые в Стамбуле договоренности об обмене телами в формате «6000 на 6000», передав Киеву 6060 тел боевиков.

Ранее Мединский сообщил о том, что Киев передал Москве список пропавших детей с «эфемерными фамилиями».

#Россия #Украина #Киев #владимир мединский #обмен
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