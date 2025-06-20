Помощник президента России Владимир Мединский попросил украинские власти «утихомирить» пропагандистов, утверждающих, что среди переданных Россией Киеву тел боевиков ВСУ есть россияне. Об этом он рассказал RT.

«Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными», - сообщил Мединский.

Ранее Мединский подчеркнул, что Россия полностью выполнила достигнутые в Стамбуле договоренности об обмене телами в формате «6000 на 6000», передав Киеву 6060 тел боевиков.

Ранее Мединский сообщил о том, что Киев передал Москве список пропавших детей с «эфемерными фамилиями».