Президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia пожелал Украине лучшей участи, чем быть инструментом в руках третьих стран. По словам главы государства, ей необходимо признать итоги референдумов в четырех регионах и объявить нейтралитет.

«Украина достойна лучшей судьбы, чем быть инструментом в геополитической борьбе с Российской Федерацией тех, кто стремится к этому противостоянию», - сказал российский президент.

Он также выразил надежду на то, что нынешнее руководство будет действовать своими национальными интересами, а не интересами своих спонсоров, которые, в свою очередь, заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в узкокорыстных политических целях.

Ранее российский лидер заявлял, что Россия не добивается капитуляции Украины. По словам главы государства, РФ стремится к признанию ситуации «на земле».