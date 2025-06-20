Путин: Россия не добивается капитуляции Украины

Россия не добивается капитуляции Украины, добивается признания ситуации, которая сложилась «на земле», заявил Владимир Путин.

«Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», - сказал глава государства, отвечая на вопрос, добивается ли он безоговорочной капитуляции Украины.

Задававший вопрос журналист из ОАЭ провел аналогию со словами президента США Дональда Трампа о том, что тот добивается безоговорочной капитуляции Ирана.

В ответ российский лидер подчеркнул, что эти ситуации - абсолютно разные.

Ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом предложил посреднические услуги России в конфликте между Израилем и Ираном.