МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Россия не добивается капитуляции Украины

РФ стремится к признанию ситуации «на земле», уточнил президент.
Константин Денисов 2025-06-20 18:18:07
© Фото: Иван Секретарев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не добивается капитуляции Украины, добивается признания ситуации, которая сложилась «на земле», заявил Владимир Путин.

«Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», - сказал глава государства, отвечая на вопрос, добивается ли он безоговорочной капитуляции Украины.

Задававший вопрос журналист из ОАЭ провел аналогию со словами президента США Дональда Трампа о том, что тот добивается безоговорочной капитуляции Ирана.

В ответ российский лидер подчеркнул, что эти ситуации - абсолютно разные.

Ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом предложил посреднические услуги России в конфликте между Израилем и Ираном.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Иран #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 