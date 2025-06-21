В нынешних реалиях в зоне боевых действий, которые складываются не в пользу Украины, и от полной катастрофы ее могут спасти только переговоры с российской стороной.

Поэтому Москва предлагает провести их незамедлительно после 22 июня, также, в Стамбуле. С таким заявлением в ходе заседания Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», - сообщил Небензя.

Он напомнил, что с самого начала специальной военной операции в феврале 2022 года российская сторона была открыта к диалогу и поиску возможностей устранения мирным путем первопричин украинского конфликта. Москва остается на этой позиции и сегодня. подчеркнул постпред РФ.

Небензя воспользовался возможностью и поблагодарил коллег из США за последовательную поддержку Вашингтона прямой диалог Москвы и Киева.

Немногим ранее президент Дональд Трамп высказался о прогрессе в российско-украинских переговорах. По его мнению, он небольшой.