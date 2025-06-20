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Иран нанес удар по зданию IT-компании, работавшей с ЦАХАЛ

Ранее Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране.
Андрей Вакула Глеб Владовский 2025-06-20 09:57:40
© Фото: Yossi Zeliger, JINI, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Иранские военные атаковали расположенное в городе Беэр-Шева здание IT-компании. Об этом сообщила газета Times of Israel.

По данным издания, в результате попадания ракеты в здание пострадали не менее 35 человек. Уточняется, что компания предоставляла услуги по кибербезопасности для военных ЦАХАЛ.

Незадолго до этой атаки в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС нанесли удары по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране. Уточняется, что в ходе атаки было сброшено около 120 боеприпасов.

Ранее в Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что удары прекратятся при условии, что Израиль выплатит репарации Исламской Республике.

#в стране и мире #Израиль #Иран #ЦАХАЛ #нанесение ударов
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