Иран нанес удар по зданию IT-компании, работавшей с ЦАХАЛ

Иранские военные атаковали расположенное в городе Беэр-Шева здание IT-компании. Об этом сообщила газета Times of Israel.

По данным издания, в результате попадания ракеты в здание пострадали не менее 35 человек. Уточняется, что компания предоставляла услуги по кибербезопасности для военных ЦАХАЛ.

Незадолго до этой атаки в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС нанесли удары по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране. Уточняется, что в ходе атаки было сброшено около 120 боеприпасов.

Ранее в Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что удары прекратятся при условии, что Израиль выплатит репарации Исламской Республике.