ВСНБ Ирана: удары прекратятся, когда Израиль выплатит репарации

Иранские удары по Израилю прекратятся только тогда, когда еврейское государство будет наказано и выплатит репарации исламской республике. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

«Если Израиль "совершит иное зло", на него будет дан ответ другими способами, а если вмешается третья сторона, ей будет дан немедленный отпор», - говорится в публикации агентства.

Корпус стражей исламской революции в своем заявлении отметил, что в ударах по израильским объектам военной промышленности задействовано более 100 типов ударных беспилотников, особое внимание военных сосредоточено на системах ПВО в Хайфе и Тель-Авиве.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что армия США может в ближайшие дни нанести удар по Ирану.