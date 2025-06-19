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ВСНБ Ирана: удары прекратятся, когда Израиль выплатит репарации

Если в конфликт с Израилем вмешается третья сторона, ей будет дан немедленный отпор, предупредили в Тегеране.
Сергей Лебедев 2025-06-19 19:59:29
© Фото: Marc Israel Sellem, JINI, Globallookpress

Иранские удары по Израилю прекратятся только тогда, когда еврейское государство будет наказано и выплатит репарации исламской республике. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

«Если Израиль "совершит иное зло", на него будет дан ответ другими способами, а если вмешается третья сторона, ей будет дан немедленный отпор», - говорится в публикации агентства.

Корпус стражей исламской революции в своем заявлении отметил, что в ударах по израильским объектам военной промышленности задействовано более 100 типов ударных беспилотников, особое внимание военных сосредоточено на системах ПВО в Хайфе и Тель-Авиве.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что армия США может в ближайшие дни нанести удар по Ирану.

#в стране и мире #Иран #израль #вснб
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