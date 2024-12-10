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Рассекречены новые документы о зверствах фашистских карателей в Донбассе

В обнародованных ФСБ документах приводятся показания Динкеля, который рассказал, как выгонял из домов цыган в одном из сел и как добивал раненых.
Ирина Егорова 2024-12-10 09:02:08
© Фото: Анатолий Гаранин, РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретили документы о зверствах фашистских карателей и массовых убийствах на территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

С первых дней оккупации региона и по 1943 годы фашисты создали карательные органы, которые занимались истреблением партизан и мирных граждан. Главой и руководителем карательной деятельности был Динкель Александр Густавович, уточняет пресс-служба ведомства. Он отдавал приказы своим подчиненным об арестах и расстрелах советских граждан, лично принимал участие в зверствах нацистов.

Среди доказательств массовых убийств - приложения протоколов об извлечении тел, протоколы допросов обвиняемого и заключение с приговором к смертной казни.

«В ноябре 1941 в селе Софиевке арестовал активистов Карпенко и Гончарова, при допросах жестоко избивал их, а затем расстрелял. В этом же месяце в селе Марьинке и Александровке арестовал активистов Кругляка, Попченко, Шало, при допросах избивал их, а затем отконвоировал с другими полицейскими за село Александровку и расстреляли», - говорится в заключении №66264.

Также в обнародованных документах приводятся показания Динкеля, который рассказал, как помогал выгонять из домов цыган в одном из сел Краматорского района, как присутствовал при расстрелах целых групп и добивал раненых.

Анализ архивных документов со свидетельствами злодеяний, совершенных против мирного населения Донбасса в годы Великой Отечественной войны, происходит в рамках проекта «Без срока давности» УФСБ.

#Донбасс #ФСБ #архив #Оккупация #документы #фашисты #зверства
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