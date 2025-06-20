Fox: США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране

Соединенные Штаты могут задействовать тактическое ядерное оружие для атаки объекта на иранской территории. Речь идет о заводе по обогащению урана в Фордо, который расположен под землей.

Об этом сообщила журналист телеканала Fox News и старший корреспондент Белого дома Джеки Хайнрик. Она поинтересовалась у одного из чиновников, есть ли правда в статье в британской газете The Guardian, сообщившей, что американский президент Дональд Трамп не рассматривает тактическое ядерное оружие для удара по заводу в Иране.

«Публикация не соответствует действительности о том, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения», - написала Хайнрик в социальной сети Х, ее слова приводит ТАСС.

Сутками ранее стало известно, что глава Белого дома Трамп в частном порядке одобрил план нападения на Иран, но окончательного распоряжения еще не делал.

Американские журналисты уточнили, что он хочет посмотреть, откажутся ли власти исламской республики от планов по ядерной программе.

Новый виток ирано-израильского противостояния начался в ночь на 13 июня после ударов Израиля по различным объектам, включая ядерные. Формальным поводом стало нежелание подписывать соглашение, на котором настаивал Дональд Трамп и обогащать уран на своей территории. При этом 15 июня должен был состояться очередной раунд американо-иранских консультаций по ядерной программе ИРИ.