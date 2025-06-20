МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Fox: США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране

Журналист Fox News узнала, соответствует ли действительности публикация The Guardian, что Трамп не рассматривает тактическое ядерное оружие для ударов по Ирану.
Марина Крижановская 2025-06-20 02:17:16
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Globallookpress

Соединенные Штаты могут задействовать тактическое ядерное оружие для атаки объекта на иранской территории. Речь идет о заводе по обогащению урана в Фордо, который расположен под землей.

Об этом сообщила журналист телеканала Fox News и старший корреспондент Белого дома Джеки Хайнрик. Она поинтересовалась у одного из чиновников, есть ли правда в статье в британской газете The Guardian, сообщившей, что американский президент Дональд Трамп не рассматривает тактическое ядерное оружие для удара по заводу в Иране.

«Публикация не соответствует действительности о том, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения», - написала Хайнрик в социальной сети Х, ее слова приводит ТАСС.

Сутками ранее стало известно, что глава Белого дома Трамп в частном порядке одобрил план нападения на Иран, но окончательного распоряжения еще не делал.

Американские журналисты уточнили, что он хочет посмотреть, откажутся ли власти исламской республики от планов по ядерной программе.

Новый виток ирано-израильского противостояния начался в ночь на 13 июня после ударов Израиля по различным объектам, включая ядерные. Формальным поводом стало нежелание подписывать соглашение, на котором настаивал Дональд Трамп и обогащать уран на своей территории. При этом 15 июня должен был состояться очередной раунд американо-иранских консультаций по ядерной программе ИРИ.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран #тактическое ядерное оружие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 