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Киев передал Москве список пропавших детей с «эфемерными фамилиями»

Украина запрашивает у России 339 детей, без точных данных о том, кто их ищет.
Карина Шакирова Мария Семенова 2025-06-19 18:00:14
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова на полях ПМЭФ-2025 рассказала, что Украина требует вернуть детей, указывая только «эфемерные фамилии» и даты их рождения. При этом Киев не дает данные родителей или родственников малышей, которые якобы находятся в России.

Львова-Белова сказала корреспонденту «Звезды», что, по международным правилам поиска, обязательно должен указываться представитель или родственник несовершеннолетнего.

«Когда мы видим Иванов Иван Иванович 2009 года рождения без конкретного человека... И мы постоянно говорим о том, что дайте нам, кто ищет-то. Как бы вы вот этот опять список предоставили, а кто? Кто законный представитель, кто родитель, кто родственник этого ребенка? Но это все остается за кадром, а просто с нас требуют, дайте нам вот этих 339 детей», - объяснила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка корреспонденту «Звезды».

Список с 339 фамилиями детей был представлен помощником президента России Владимиром Мединским. Документ был передан 2 июня украинскими представителями после второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Мария Львова-Белова отметила, что до конца июня Украине планируют передать пятерых детей. Москва работает над тем, чтобы выяснить законных представителей 339 несовершеннолетних, указанных в списке. По мнению собеседника, реалистичнее говорить о 20 ситуациях. При этом часть из них являются спорными - когда один из родителей находится на Украине и требует у бывшего супруга вернуть ребенка. Ранее Львова-Белова отмечала, что часть детей из украинского списка находятся в третьих странах - Польше, Германии.

#Украина #владимир мединский #наш эксклюзив #мария львова-белова #Обмен детьми
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