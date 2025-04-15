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Путин: ситуация с инфляцией в РФ меняется в лучшую сторону

Этот показатель постоянно обсуждается, сказал президент.
Владимир Рубанов 2025-04-15 20:00:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация с инфляцией в России меняется, отметил Владимир Путин. По его словам, проблема инфляции постоянно обсуждается, и возникают разные мысли по этому поводу.

Президент напомнил, что первоначальный взнос и резервирование банков приводит к сокращению ипотеки. Именно это и старались сделать Банк России и правительство, чтобы улучшить макроэкономические показатели в стране.

Экономический блок и финансовый регулятор считают, что если не снизить инфляцию, то от этого будут страдать и экономика, и граждане, добавил Путин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост инфляции в России на протяжении четырех лет вызывал беспокойство регулятора. Снижение ключевой ставки при высокой инфляции может повлечь печальные последствия в виде взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок.

#Владимир Путин #ипотека #Банк России #цены #деньги #инфляция #ставки
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