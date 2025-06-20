Путин: у России есть предложения по конфликту Ирана и Израиля

У России есть предложения по урегулированию конфликта Ирана и Израиля, Москва находится в контакте со всеми участниками, включая США. Об этом рассказал Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

При этом Россия не стремится к посредничеству в переговорах.

"Мы просто предлагаем идеи, и если они будут оказываться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что говорил с лидерами Ирана, Израиля и США, представил им свое видение разрешения ситуации.

"Сейчас и наши предложения тоже обсуждаются, у нас контакты с нашими иранскими друзьями - они практически в ежедневном режиме происходят, так что посмотрим", - сказал Путин.

Ранее в Белом доме заявили, что возможная сделка США с Ираном подразумевает отказ от обогащения урана и возможности создания ядерного оружия.