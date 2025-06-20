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Сын короля Бахрейна описал политику Путина строчкой из Пушкина

Насер бен Хамад Аль Халиф процитировал президенту «Памятник».
Дима Иванов 2025-06-20 18:39:15
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Сын короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства рассказал на пленарном заседании ПМЭФ-2025, что любит поэзию, и описал политику Владимира Путина по отношению к народу строчкой из стихотворения «Памятник».

«Хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении "Памятник". В этом стихотворении говорится: "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал". Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу», - сказал Насер бен Хамад Аль Халиф.

Представитель короля Бахрейна рассказал о большом вкладе России в формирование торговых возможностей, но подчеркнул, что политику Путина нельзя измерить только цифрами.

Ранее Путин выразил уверенность, что доля БРИКС в глобальной экономике будет расти.

#Путин #Пушкин #Бахрейн
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