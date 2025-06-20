Путин уверен, что доля стран БРИКС в глобальной экономике будет только расти

В начале века страны БРИКС составляли пятую часть глобальной экономики, сегодня - уже 40%. Очевидно, что их доля будет только расти, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

«Это, как говорят, медицинский факт. Это будет происходить неизбежно. Прежде всего, за счет динамичных государств Глобального Юга», - подчеркнул президент РФ.

Необходима новая модель развития, которая построена не на правилах неоколониализма, когда «золотой миллиард выкачивает ресурсы из остальных государств», уверен российский лидер.

«Мы должны добиваться того, чтобы все эти изменения отражались на качестве жизни людей в наших странах, отражались в сфере науки, образования, в технологиях, инфраструктуре», - считает Путин.

Ранее глава государства отметил высокий темп роста в оборонно-промышленном комплексе и поручил добиваться его сопряжения с гражданскими секторами промышленности.