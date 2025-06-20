Против совладельца и директора ФК «Торпедо» возбудили уголовное дело

Против совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Как рассказал адвокат Соболева Александр Добровинский, их обвиняют в подкупе арбитров с целью влияния на результат матча.

«В отношении Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ (передача спортивному судье, участнику или организатору официального спортивного соревнования денег, ценных бумаг, иного имущества в целях оказания влияния на результат спортивного соревнования)», - цитирует адвоката ТАСС.

Добровинский добавил, что сообщения в СМИ о якобы возможном лишении свободы на 15 лет не имеют основания. Статья, по которой проходит дело, предполагает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

В прошедшем сезоне «Торпедо» сыграл с Мелбет - Первой лиге. Команда клуба взяла второе место, что позволило ей вернуться в элитный дивизион чемпионата России по футболу.