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В Кремле оценили слова Келлога о готовности прекратить расширение НАТО

Песков выразил удовлетворение тем, что разъяснения Владимира Путина находят понимание в Вашингтоне.
Владимир Рубанов 2025-05-30 15:07:22
© Фото: nato.int

В Москве удовлетворены тем, что администрация США понимает негативное отношение России к расширению НАТО на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это импонирует РФ с точки зрения посреднической роли США.

Спецпосланник президента США Кит Келлог признал обоснованность обеспокоенности России расширением НАТО. По его словам, речь идет не только об Украине, но и о Грузии, Молдавии. Он заявил, что США готовы прекратить расширение альянса к российским границам.

Песков выразил удовлетворение тем, что разъяснения Владимира Путина находят понимание в Вашингтоне. Он отметил, что в этом вопросе есть нюансы, о которых Москва не хочет говорить публично.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина никогда не войдет в НАТО. Владимир Путин назвал отказ Киева от вступления в альянс условием для мирных переговоров.

Владимир Зеленский заявлял, что, если двери НАТО для Киева останутся закрыты, нужно будет «построить НАТО на Украине». Он предлагал Европе, в частности, финансировать ВСУ.

Российский лидер готов к переговорам с Украиной на высшем уровне, но сначала надо достигнуть результата на уровне делегаций, отметил Песков. Второй раунд прямых двусторонних переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня.

#Украина #Молдавия #НАТО #сша #Грузия #переговоры #Дмитрий Песков #расширение нато #Кит Келлог
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