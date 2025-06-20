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Борт с вернувшимися домой из плена бойцами сел в Подмосковье

Очередной обмен пленными с Украиной прошел 20 июня.
2025-06-20 18:10:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Борт с вернувшимися домой из плена бойцами сел в Подмосковье, сообщил корреспондент «Звезды». Очередной этап обмена прошел 20 июня.

По информации источника «Звезды», обмен был паритетным. Российская сторона передала Украине группу военнопленных ВСУ, получив взамен возвращенных военнослужащих, ранее находившихся в плену на подконтрольной Киеву территории.

Ранее они находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

Достигнутые 2 июня в Стамбуле договоренности предусматривали обмен военнопленными по формуле «всех на всех» для двух категорий - раненых и тяжело больных, а также военнослужащих младше 25 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Подмосковье #ВСУ #пленные #наш эксклюзив
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