Путин: ОПК в России набрал хороший темп

Президент России Владимир Путин заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) демонстрирует устойчивый рост. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, глава государства подчеркнул, что предприятия отрасли значительно увеличили объемы производства и активно осваивают новые виды вооружений.

«В целом наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп», - отметил президент, добавив, что производственные мощности были существенно наращены.

Кроме того, Путин указал на то, что в современном мире границы между ОПК и гражданскими отраслями экономики постепенно стираются.

«В некоторых странах вообще нет никакой разницы», - сказал он.

Президент также призвал отказаться от строгого деления предприятий на оборонные и гражданские.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия в 2025 году - «Общие ценности - основа роста в многополярном мире».