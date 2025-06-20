Путин: сырьевая составляющая не является определяющей в экономике России

Вклад сырьевой составляющей в экономической динамике России уже не является определяющим, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

«Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составлял 7,2%, в 2024-м - почти 5-4,9%», - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин отметил, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно - то есть продемонстрировал темпы выше среднемировых.

При этом общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс (ОПК), добавил российский лидер. При этом он уточнил, что ОПК демонстрирует устойчивый рост, предприятия отрасли значительно увеличили объемы производства и активно осваивают новые виды вооружений.